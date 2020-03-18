Rize'de, asılsız 'koronavirüs' paylaşımlarına soruşturma

RİZE'ye umre ziyaretinin ardından dönen ve gözlem altında tutulmadığı iddia edilen 438 kişinin şehirde dolaştığı yönündeki asılsız haber ve paylaşımlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kente umreden dönenlere yapılan koronavirüs testlerinin ise 'negatif' çıktığı belirtildi.

Rize'de, umre ziyareti sonrası dönen 438 kişinin gözlem altında tutulmadığı ve şehirde dolaştığı yönünde yerel internet sitelerinde yer alan haberler üzerine valilikten açıklama yayımlandı. Kişilerin evlerinde sürekli kontrol altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm illerimizde olduğu gibi geçen hafta itibariyle umre ziyaretinden dönen bütün vatandaşlarımız hava limanlarında gerekli tıbbi kontrol yapılarak Rize'ye intikallerine izin verilmiştir. Bahsi geçen kişiler İl Sağlık Müdürlüğümüzce evlerinde sürekli kontrol altında tutulmuştur" denildi.

TESTLERİN TAMAMI 'NEGATİF' ÇIKTI

Rize'de koronavirüs önlemlerinin birçok ilden önce başlatıldığı belirtilen açıklamanın devamında, "Umreden dönen kişilerden belirli aralıklarla numuneler alınmış ve yapılan testlerin tamamı 'negatif' çıkmıştır. Umrecilere karantina kararı alındıktan sonra her yerde yapılan uygulamalar ilimizde de yapılmaktadır" denildi.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da asılsız haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Valiliğin açıklamasında, "Ülkemiz ya da ilimizde başka hiçbir kişi ya da kurumun açıklama yetkisi olmadığının bilinmesi ve Sağlık Bakanlığı haricinde bir kurum ya da makama dayandırılarak yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Nitekim ilimize ilişkin gerçeğe aykırı açıklama yapan bazı kişiler hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen Türk Ceza Kanununun 213'üncü maddesi kapsamında işlem başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA