Rize'de başından vurulan kadın ağır yaralandı
Rize'de başından vurulan kadın ağır yaralandı (1)RİZE'de cadde ortasında tabancayla başından vurulan Hatice Kurt (46), ağır yaralandı.
27.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:23
Rize 'de başından vurulan kadın ağır yaralandı (1)
RİZE'de cadde ortasında tabancayla başından vurulan Hatice Kurt (46), ağır yaralandı. Şüpheli erkek şahıs ise polis ekiplerince yakalandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
RİZE, (DHA) -
RİZE'de cadde ortasında tabancayla başından vurulan Hatice Kurt (46), ağır yaralandı. Şüpheli erkek şahıs ise polis ekiplerince yakalandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
RİZE, (DHA) -
Kaynak: DHA
Etiketler: Hatice Kurt, Rize, Güncel