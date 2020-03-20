Rize'de berber, kuaför ve güzellik salonları 15 gün süreyle kapatıldı

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle berber, kuaför ve güzellik salonları 15 gün süreyle kapatıldı.Rize Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Odası Başkanı Mustafa Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisini alan koronavirüs ile ilgili müşterileri ile yakın temas halinde olmalarından dolayı kendilerinin de önlem almak zorunda kaldıklarını belirtti.İş yerlerinin kapatılmasının Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde karara bağlanarak Rize Valiliğine bildirildiğini ifade eden Gündoğan, Rize Toplum Sağlığı Başkanlığı ile bir araya gelerek talebin görüşüldüğünü ve berber, kuaför, güzellik salonlarının 15 gün boyunca kapatılması kararı verildiğini söyledi.Gündoğan, konuyu üyelerine bildirdiklerini kaydederek, alınan kararın, üyeleri ve müşterilerinin sağlığı için önemli bir tedbir olduğunu vurguladı.İnsan sağlığı için devlete yardımcı olmaları gerektiğine işaret eden Gündoğan, "Cumhurbaşkanımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama çağrısına, vatandaşlarımız da kulak verdi. Biz bu önlemi 'önce sağlık' diyerek alıyoruz. Biz insan üzerine çalışan bir mesleğe sahibiz ve bunun bilincini taşıyoruz." dedi.Gündoğan, 15 gün sonunda gelişmelere göre kararlarını gözden geçireceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA