Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Rize'de berber, kuaför ve güzellik salonları 15 gün süreyle kapatıldı - Haberler

Rize'de berber, kuaför ve güzellik salonları 15 gün süreyle kapatıldı

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle berber, kuaför ve güzellik salonları 15 gün süreyle kapatıldı.

20.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:58
Rize'de berber, kuaför ve güzellik salonları 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle berber, kuaför ve güzellik salonları 15 gün süreyle kapatıldı.
Rize Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Odası Başkanı Mustafa Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisini alan koronavirüs ile ilgili müşterileri ile yakın temas halinde olmalarından dolayı kendilerinin de önlem almak zorunda kaldıklarını belirtti.
İş yerlerinin kapatılmasının Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde karara bağlanarak Rize Valiliğine bildirildiğini ifade eden Gündoğan, Rize Toplum Sağlığı Başkanlığı ile bir araya gelerek talebin görüşüldüğünü ve berber, kuaför, güzellik salonlarının 15 gün boyunca kapatılması kararı verildiğini söyledi.
Gündoğan, konuyu üyelerine bildirdiklerini kaydederek, alınan kararın, üyeleri ve müşterilerinin sağlığı için önemli bir tedbir olduğunu vurguladı.
İnsan sağlığı için devlete yardımcı olmaları gerektiğine işaret eden Gündoğan, "Cumhurbaşkanımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama çağrısına, vatandaşlarımız da kulak verdi. Biz bu önlemi 'önce sağlık' diyerek alıyoruz. Biz insan üzerine çalışan bir mesleğe sahibiz ve bunun bilincini taşıyoruz." dedi.
Gündoğan, 15 gün sonunda gelişmelere göre kararlarını gözden geçireceklerini de sözlerine ekledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirdik’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Ptt koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyor - Haber Merzifon'da cuma namazı kılınmadı - Haber Ordu'da uyarılar dikkate alınmadı, banklar söküldü - Haber MUĞLA Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı - Haber SPOR Çağlar Söyüncü'den Evde kal çağrısı - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading