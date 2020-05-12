Rize'de berber müşterileri, kayıt altına alınıyor

Rize'de berber müşterileri, kayıt altına alınıyorRİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerine gelen müşteriler, hastanelerde kullanılan fillasyon hasta takip sistemiyle kayıt altına alınıyor.

12.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:40
Rize'de berber müşterileri, kayıt altına alınıyor
RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerine gelen müşteriler, hastanelerde kullanılan fillasyon hasta takip sistemiyle kayıt altına alınıyor.
Rize'de de berber, kuaför ve güzellik salonları, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile belirlenen kurallar çerçevesinde dün yeniden açıldı. Rize Belediyesi ve Rize Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası tarafından dezenfeksiyondan geçirilen işletmeler, müşteri almaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerine gelen müşteriler, hastanelerde kullanılan fillasyon hasta takip sistemiyle kayıt altına alınıyor. İşletmelere gelenlerin ad, soyad, telefon numarası ve adresi ile kimin tıraş ettiği kayıt altına alınıyor.
'TÜRKİYE'DE İLK KEZ RİZE'DE YAPILIYOR'
Rize Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gündoğan, Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde uyguladıkları filyasyon hasta takip sistemini berber ve kuaförlerde uygulamaya başladıklarını söyledi. Gündoğan, "Filyasyon sayesinde sağlıkçılar temas olan kişileri liste altına alıyorlar. Bizlerde bunu müşteri takip sistemi olarak uyarladık. Valilik ve Esnaf Birlik Başkanlığımız tarafından bu onaylandı. İl Hıfsısıhha Meclisi tarafından karara eklendi. Şu anda tüm işyerlerinde bu uygulanmaya başlandı. Bu uygulama Türkiye'de ilk kez Rize'de yapılıyor. Umarım diğer illerde bu konuda duyarlı olurlar ve oralarda da uygulanır. Her müşteriyi ad, soyad, adresi, telefonunu, kim tıraş ettiği ve tarih saati kaydedip listeye tutuyoruz. Yarın müşterimiz olan bir kişiye virüs bulaşması durumunda sağlık çalışanları bu listeleri bizden alarak gerekli kontrolleri yapacaklar? dedi.
Kuaföre gelen Ahmet Emin Akyıldız, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, 'Gelen müşterilerin temas kurulan kişilerin takip edilmesi güzel bir şey. Bir durum olduğunda listeler geriye doğru taranarak o kayıtlardan tespitler yapılabilir. Bu şekilde hastalığın kimlere bulaşabileceği tespit edilir ve tedaviye geçilir' diye konuştu. Rize’de berber müşterileri, kayıt altına alınıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kuaför, Rize, Güncel, Haber

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