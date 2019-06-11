Rize'de bir ay içerisinde yakalama emri bulunan 543 kişi yakalandı

Rize
'de bir ay içerisinde haklarında yakalama emri bulunan 543 kişinin yakalandığı bildirildi.
Rize Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamada, TEM
, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 447 kişi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 96 kişi olmak üzere toplam 543 kişinin yakalandığı, bunlardan 39'unun adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Söz
konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda ise 12 tabanca, 9 tabanca şarjörü, 105 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 79,66 gram esrar maddesi, 51,11 gram skunk, 3,42 gram eroin, 9,76 gram metamfetamin, 1 suboxon hap, 2 bin 170 paket kaçak sigara ile 112 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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