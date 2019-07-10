10.07.2019 12:09
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Rize'de bir ev kısmen yıkıldı

Rize

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, toprak kayması nedeniyle bir ev kısmen çöktü.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, toprak kayması nedeniyle bir ev kısmen çöktü.
İlçeye bağlı Aşağıdurak köyünde vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kiraladıkları iş makinesiyle dar olan yolda genişletme çalışması yaptı.
Çalışma, Mustafa Bayrak ve ailesinin yaşadığı evin çevresindeki yaklaşık 100 metrekarelik alanda gerçekleştirildi.
Ardından etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kayması sebebiyle Bayrak'a ait evin bir bölümü yıkıldı.
Olay sırasında evde olan Mustafa ve annesi Havva Bayrak, dışarı çıkmayı başardı.
Jandarma ekipleri, riskli bölgeyi şerit çekerek kapattı.
Kısmen yıkılan ev ve çevresinde inceleme yapan yetkililer, olayın yol genişletme çalışmasından kaynaklandığına ilişkin rapor hazırladı.
Kaynak: AA
Ardeşen, Rize, Kültür Sanat

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