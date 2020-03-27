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Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Rize'de bir kadın, kalabalık caddede yürüdüğü sırada eski eşi tarafından başından vuruldu. Çevredekilerin büyük paniğe kapıldığı olay sonrası polis ekipleri silahı ateşleyen kişiyi kıskıvrak yakaladı.

27.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:00

Rize 'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Rize'nin göbeğindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Rize’de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Rize, 3. Sayfa, Güncel

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Kadını başından vurdu: Rize'de sokak ortasında cinayet

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler
Yorumlar (33)
VATANDAŞ:KISAS istiyoruz! Yetti artık herkes işlediği suçun karşılığını görsün KISAS İSTİYORUZ YASA KOYUCULAR. SIKINTILARINI ÇÖZMEK İÇİN ÖLDÜRMEK GEREKMEZ. HASTALIKLARI VARSA TEDAVİ OLACAK AMA ÖLDÜRMEYECEK-VURMAYACAK KİMSE. ERKEK YADA KADIN SUÇLU BİLE OLSA KİMSE KENDİNİ YARGIÇ YERİNE-CELLAT YERİNE KOYAMASIN.
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YUNS:dünyanın cıvıgı cıkmış basımıza gelenler bıze az bile geldigimiz su noktaya bır bakın daha kotusu ne olabilrki
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NÖBETÇİ YORUMCU:Kocasıdır ister döver ister söver gerektiği yerde mermide sıkar. kimse girmesin karı koca arasına
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ÖMER:Allah rahmet eylesin kadincagiz alisveris yapmis ne istedin kadindan cani adam
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MEMLEKETİM:Test pozitif cikmisdir kadinda.
Cevap Yaz 3 0
KAW:iktidar simdiye kadar kadina siddet meselesini cozmedi. . cozemedi demiyorum. . cozmedi
Cevap Yaz 29 41
BİR DOST:iktidarın hiç bir meseleyi çözme derdi yok. onlar mahvetmenin batırmanın peşinde
7 12
WAK:her şeyde iktidara laf atmakla olmaz kültürümüzde de dinimizde de kadına şiddet yoktur ama benliğini ahlakını kaybetmiş insanlar türüyor devlet ne yapsın insan kendini yönetemmezken.
22 20
PEHLİVAN:Zor bir durum kimse birini kolayına vurmaz adamın canına tak etmiş belliki bir şeyler devlet hukukunda kadın erkek her yönden eşit olmalı kadınlara tanınan bir çok hak erkeğe tanınmıyor ülkemizde buda bu sonuçları doğurabiliyor maalesef
Cevap Yaz 51 13
BEYİNSİZ:sizin gibi insanların nefes almaların boşuna olduğunu hep diyorum. o kadın yerine vurulan siz olsanız keşke. umarım sizinde canınız yanar bu beyin yoksulluğundan vazgecersiniz. bir gün kızınız olur Allah korusun canınız yanmasın
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