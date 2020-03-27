Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Rize'de bir kadın, kalabalık caddede yürüdüğü sırada eski eşi tarafından başından vuruldu. Çevredekilerin büyük paniğe kapıldığı olay sonrası polis ekipleri silahı ateşleyen kişiyi kıskıvrak yakaladı.
27.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:00
Rize 'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Rize'nin göbeğindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Rize, 3. Sayfa, Güncel
Haberin Videosu :Kadını başından vurdu: Rize'de sokak ortasında cinayet
Yorumlar (33)
VATANDAŞ:KISAS istiyoruz! Yetti artık herkes işlediği suçun karşılığını görsün KISAS İSTİYORUZ YASA KOYUCULAR. SIKINTILARINI ÇÖZMEK İÇİN ÖLDÜRMEK GEREKMEZ. HASTALIKLARI VARSA TEDAVİ OLACAK AMA ÖLDÜRMEYECEK-VURMAYACAK KİMSE. ERKEK YADA KADIN SUÇLU BİLE OLSA KİMSE KENDİNİ YARGIÇ YERİNE-CELLAT YERİNE KOYAMASIN.
YUNS:dünyanın cıvıgı cıkmış basımıza gelenler bıze az bile geldigimiz su noktaya bır bakın daha kotusu ne olabilrki
NÖBETÇİ YORUMCU:Kocasıdır ister döver ister söver gerektiği yerde mermide sıkar. kimse girmesin karı koca arasına
KAW:iktidar simdiye kadar kadina siddet meselesini cozmedi. . cozemedi demiyorum. . cozmedi
PEHLİVAN:Zor bir durum kimse birini kolayına vurmaz adamın canına tak etmiş belliki bir şeyler devlet hukukunda kadın erkek her yönden eşit olmalı kadınlara tanınan bir çok hak erkeğe tanınmıyor ülkemizde buda bu sonuçları doğurabiliyor maalesef