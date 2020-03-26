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Rize'de cadde ve sokaklar deniz suyu ile yıkanıyor

Rize'de cadde ve sokaklar deniz suyu ile yıkanıyor Rize'nin Çayeli ilçesinde yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü deniz suyu ile dezenfekte edildi.

26.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:16
Rize 'de cadde ve sokaklar deniz suyu ile yıkanıyor
RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü deniz suyu ile dezenfekte edildi.
Çayeli ilçesinde belediye tarafından yürütülen çalışmalarda cadde ve sokakların yıkanması için deniz suyu kullanılıyor. Vatandaşların işlek olduğu bölgeleri, itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğüne bağlı personeller titizlikle yıkıyor.
Vatandaşların genel olarak çok kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, virüsün ilçeye bulaşmaması için özenle çalıştıklarını belirtti.
Çiftçi "İlçemizde bulunan kamu kurumlarını Korona virüsüne karşı ilaçladık. Belli periyotlarda bunu yapmaya devam ediyoruz. Cadde ve sokaklarımızı da dezenfekte ediyoruz. Köpüklü deniz suyu ile titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmaları daha çok halkımızın yoğun olarak kullandığı bölgelerde yapıyoruz. Özellikle banka önleri, kaymakamlık binası ve diğer kamu kurumlarında dezenfekteye özen gösteriyoruz. Ülkemize girmiş olan bu virüsün en azından ilçemize girmesine müsaade etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Biz korunma tedbirlerini alarak, aynı sağlık memurlarının uyguladığı tedbirler gibi çalışıyoruz. Rize’de cadde ve sokaklar deniz suyu ile yıkanıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Çayeli, Rize, Genel

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Rize'de cadde ve sokaklar deniz suyu ile yıkanıyor

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