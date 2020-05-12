Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu

Rize'de cadde ve sokaklar yine dolduRİZE'de koronavirüs vaka sayılarının azalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor.

12.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:19
Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu
RİZE'de koronavirüs vaka sayılarının azalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran kentte rehavet havası oluştuğunu belirterek "Bu rehavetle ilgili vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık" dedi. Rize'de koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. Polis ekipleri kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlara ise asılan yeni uyarı afişleri çoğaltıldı. Uyarılarda 'Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz', 'Kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız' ve 'Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir' ifadelerine yer verildi. VALİ YARDIMCISI: REHAVET OLUŞTUĞUNU GÖZLEMLEDİK Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran sson 2 aydır salgınla çok ciddi bir mücadele yürüttüklerini belirterek vatandaşlardan büyük destek gördüklerini söyledi. Dalkıran, "Özellikle son günlerde havaların düzelmesi ve ilimizdeki vaka sayılarının azalması ile beraber bir rehavet oluştuğunu gözlemlemeye başladık. Bu rehavetle ilgili de tabii ki vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık. Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde vatandaşın yoğun olarak kullandığı noktalarda afişler astık ve üzerine yazdığımız yazılarla salgının bitmediğini ve dikkatli davranmaları konusunda onları uyarıyoruz, 'evde kal' çağrılarımızı sürdürüyoruz. Oluşan bu rehavetin ortadan kalkması için polislerimizde cadde ve sokaklarda kalabalığın yoğunlaştığı noktalarda vatandaşlar uyarıyorlar? dedi.
VATANDAŞLARDAN 'İŞİM VAR' MAZERETİ
İşi olduğu için dışarı çıktığını belirten Muammer Kart, 'Havalar düzeldi. Vatandaşlar çay hasadı için gübre alacak, işleri var, iftar alışverişine gidecek, dolayısıyla sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Diğer günlere göre bugün biraz daha kalabalık aslında, tehlikeli bir şey ama ne yapacağız. Evden çıkmayın diyorlar ama işin oluyor mecbur çıkıyorsun' dedi.
İlkay Fatma Koyuncu da 'Bence sokağa çıkmak çok sakıncalı, insanlar bilinçsiz davranıyor. Sanki müjde bekliyormuş gibi beklediler sokağa döküldüler' diye konuştu. Ali Sarı ise 'Yaklaşık 50 gündür 2-3 kere dışarıya çıktım, oda banka işleri oluyor mecbur kalıyorum çıkmaya. Sokaklar çok kalabalık bu koronavirüs bir tek bana mı geliyor' Sokaktakilerin korona diye bir hastalıktan korkusu yok galiba. Şöyle bir ay daha kısıtlı geçirelim bakalım ondan sonra ne olacak? ifadelerinde bulundu. Rize’de cadde ve sokaklar yine doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Rize, Güncel, Haber

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