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Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti

Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı bir köyün camisine gizlice giren vatandaş, köy halkını gülümseten bir anons yaptı. Karadeniz şivesiyle "Evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun" diyen şahsın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

07.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:50

Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Beydere köyünde yaşayan Muhammet Ermiş, camiye gizlice girerek koronavirüs anonsu yaptı. "Evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun" ifadelerini kullanan Ermiş'in arkadaşı, o video kaydına aldı. Sosyal medyada ilgi gören video, izleyenleri gülümsetti.

EVDE KALMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

Fındıklı ilçesi Beydere köyünde yaşayan ve koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek isteyen Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide Karadeniz şivesi ile anons yaptı. Köy halkına seslenen Ermiş, "Değerli Beydere köyü sakinleri; evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun. Ateşi yakun, çayi demleyun, fuduğu kavurun, oturun evde, dışarıda bir şey yok, hastaluk var" dedi.

KÖY HALKINA İKİ HABER VERDİ

Köy halkına iki haberi olduğunu da söyleyen Ermiş, "Size iki tane iyi haberum var. Köyümüzde hiç korona hastaluği vakasi yok. İkinci güzel haberum, köyde dedikodu da yok, kimse dedikodu yapmayi. Evden dışari çıktığı yok. Evde kalun, Allah sonumuzu hayır eyleye" diyerek, anonsu tamamladı.

''ANONSUMLA HEM EĞLENDİLER HEM DÜŞÜNDÜLER''

Arkadaşının kayda alıp, sosyal medyada paylaşmasıyla anons görüntüleri ilgi gören Muhammet Ermiş, "Camiden hocamız 'evde kalın' çağrıları yapıyordu. Baktım, köyde kimse evde kalmıyor, herkes dışarıda. Bir anons da ben edeyim, dedim. Anonsumla köylüler, hem eğlendi hem de düşündüler" dedi.

Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli ’evde kalun’ anonsu gülümsetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Fındıklı, Güncel

Haberin Videosu :

Karadeniz ili Rize'de Cami hoparlöründen güldüren 'evde kalun' anonsu
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