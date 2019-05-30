Rize'de çatıdan düşerek ölen çocuk defnedildi

Rize
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ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi. Ferhat Ali
Odabaş'ın cenazesi, ilçeye bağlı Aşıklar köyü Merkez
Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenazede anne Ecrin, baba Mehmet Odabaş ile yakınları gözyaşı döktü.
Aşıklar köyünde annesi Ecrin Odabaş'ın iki katlı evlerinin çatısında çamaşır astığı sırada çatıdan düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Güncel
Kaynak: AA