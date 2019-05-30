30.05.2019 13:48
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Rize'de çatıdan düşerek ölen çocuk defnedildi

Rize

Rize'nin Çayeli ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
Ferhat Ali Odabaş'ın cenazesi, ilçeye bağlı Aşıklar köyü Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenazede anne Ecrin, baba Mehmet Odabaş ile yakınları gözyaşı döktü.

Aşıklar köyünde annesi Ecrin Odabaş'ın iki katlı evlerinin çatısında çamaşır astığı sırada çatıdan düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Güncel
Kaynak: AA