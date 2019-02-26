Rize'de Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Manisa'da Yakalandı

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Rize'deki açık cezaevinden firar eden hükümlü, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin, hareketlerinden şüphelenerek takibe aldığı M.I. (25) kaçmaya çalıştı.Yaşanan kovalamaca sonrasında yakalanan kişinin 2010'da Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde taksi şoförünü öldürme suçundan tutuklanan ve Rize Kalkandere Açık Cezaevi'nden izne ayrılmasının ardından firar eden hükümlü olduğu tespit edildi.Hükümlü, cezaevine teslim edildi.Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde taksi şoförü Şahabettin Ercan, 29 Aralık 2010'da boğazı kesilerek öldürülmüş, takside bulunan bir maskenin barkodundan yola çıkılarak yapılan teknik takip sonucu M.I. yakalanarak tutuklanmıştı.