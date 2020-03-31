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Rize'de çığ yayla evlerini evlerini yıktı geçti

Rize'nin yüksek yaylalarından 2400 metre rakımdaki Petran-Garzavan Yaylasında çığ düştü.

31.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:14
Rize'de çığ yayla evlerini evlerini yıktı geçti
Rize 'nin yüksek yaylalarından 2400 metre rakımdaki Petran-Garzavan Yaylasında çığ düştü. Birçok evin hasar gördüğü ancak yayla yolu kar mücadelesiyle açılınca görüldü.

Rize'nin İkizdere ilçesi Petran-Garzavan yaylasında kış aylarında çığ düştü. Yolun açılmasıyla kontrol amaçlı yaylaya çıkan Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı çığın düşmesiyle evlerin yıkıldığını fark etti. Tığcı "Yaylada çığ dolayısıyla birçok evin yıkıldığı haberi üzerine İlçe Özel İdare ekiplerimizle yer yer 3 metreye varan kar dolayısıyla yayla yolunu açarak yaylaya vardık. Kar altında kalan yıkılan yayla evlerimiz var. İl etapta gördüğüm İsmet Kahraman, Ali Kurt, İhsan Kurt, Süleyman Kurt ve Osman Piral'e ait evlerde önemli hasarlar var. Birçoğu tamamen çığ altında kaldı. Bahar geldiğinde gerçek zararı göreceğiz" dedi.

Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı yaylada çığ konusunda önlem alınmasını istediklerini dile getirerek "Her sene yaylamızın karşı yakasında çığ oluyor. Çığ gelen yer belli. Belirli arazide İl Özel İdaremizin afet işleriyle koordineli zikzaklı yol yaparlarsa çığ hızı kesilir ve yayladaki evlerimize zarar gelmez. Buraya böyle bir çalışma yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: İkizdere, Rize, 3. Sayfa
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