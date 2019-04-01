Rize'de, 'Cumhur İttifakı' Adayı, Türkiye'de En Yüksek Oyu Aldı

RİZE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı Rahmi Metin
yüzde 72.71'lik oy oranı ile Türkiye
'de en çok oy alan il belediye başkan adayı
oldu. AK Parti Rize
'de 4 ilçe belediyesini kaybederken, MHP
3, CHP
'de 1 belediye aldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın memleketi Rize'de AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'cumhur ittifakı'nın AK Partili adayı Rahmi Metin, yüzde 72.71'lik oy oranı ile Türkiye'de en çok oy alan il belediye başkan adayı oldu. Erdoğan'ın ilçesi Güneysu
'da ise AK Partili Rıfat Özer
, yüzde 84.34 oy oranı ile Türkiye'de en yüksek oy alan ilçe belediye başkan adayı oldu.
AK PARTİ 4 İLÇEYİ KAYBETTİ
AK Parti, her seçimde Türkiye'de en yüksek oy aldığı Rize'de bu yerel seçimlerde 4 ilçe belediye başkanlığını kaybetti. Derepazarı
'nda MHP'li Selim Metin
, Çayeli
'nde MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi
, İkizdere
'de MHP'li Hakan Karagöz
ile Fındıklı
'da CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu
kazandı.
AK Parti, kaybedilen belediyeler nedeniyle Rize'de 3 Kasım 2002'den sonra ilk kez kutlama yapamadı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Rize'de kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:
AK Parti
Rize: Rahmi Metin Ardeşen
: Avni Kahya Çamlıhemşin
: Osman Haşimoğlu
Güneysu: Rıfat Özer Hemşin
: Halim Kazım Bekar İyidere
: Saffet Mete Kalkandere
: Kenan Yıldırım
Pazar: Ahmet Basa
MHP:
Derepazarı: Selim Metin
İkizdere: Hakan Karagöz
Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi
CHP:
Fındıklı: Ercüment Şahin
Çevratoğlu
- Rize
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Kaynak: DHA