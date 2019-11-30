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Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

30.11.2019 22:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:48Rize'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
'de denizde rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

ilçesinin 30 kilometre açıklarında bir balıkçı teknesinde mürettebattan Kadir Kırdemir'in (41) rahatsızlandığı ihbarını alan Rize Sahil Güvenlik (SAGET-34) Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Balıkçı teknesinin bulunduğu bölgeye giden sahil güvenlik botu, rahatsızlanan şahsı alarak Ardeşen balıkçı barınağına getirdi.

Kırdemir, barınakta hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince, Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardeşen, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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