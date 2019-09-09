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Rize'de derede kaybolan kişinin aranmasına yeniden başlandı

Rize'de, 4 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu oluşan selde dereye sürüklenen Hüseyin Çap'ı arama çalışmaları yeniden başladı.

09.09.2019 12:04 Rize'de derede kaybolan kişinin aranmasına yeniden başlandı
Rize'de, 4 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu oluşan selde dereye sürüklenen Hüseyin Çap'ı arama çalışmaları yeniden başladı.
Salarha yolu Dörtyol mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine otomobilden inerken sele kapılarak dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap'ın yeniden aranması için ailesi talepte bulundu.
Bunun üzerine 9 kişilik AFAD ekibi, Salarha Deresi'nde sabah erken saatlerde Çap'ı arama çalışmalarına yeniden başladı.
Yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta ekipler, suyunda azalmasıyla çalışmalarını dere yatağında sürdürüyor. Çalışmaya 112 Acil Sağlık ekipleri de destek veriyor.
AFAD, JAK, AKUT, UMKE, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Polisi, Sahil Güvenlik, Rize Belediyesi ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 50 kişilik grup, olayın gerçekleştiği 4 Ağustos'tan itibaren 3 gün yürüttükleri çalışmalardan sonuç alamamıştı.

Dörtyol, AFAD, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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