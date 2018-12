Rize'de down sendromlu Osman Cerrah'tan 14 gündür hiç haber yok

06 Aralık 2018 Perşembe 10:02



06 Aralık 2018 Perşembe 10:02

Rize'de down sendromlu Osman Cerrah'tan 14 gündür hiç haber yokRİZE - Rize'de 22 Kasım Perşembe akşamı eve gitmek üzere yola çıkan down sendromlu Osman Cerrah'tan bir daha haber alınamadı. Rize'nin İyidere ilçesinde yaşanan olayda 59 yaşındaki Osman Cerrah 22 Kasım Perşembe günü saat 17.00'da Mustafa Güneş isimli bir tanıdığının aracına binerek evinin yakınlarında araçtan indi. Araçtan indiği yer olarak bilinen İyidere merkez ve Sarayköy civarında kaybolduğu düşünülen down sendromlu Cerrah için kaybolduğu günden sonra 1 hafta boyunca detaylı bir şekilde bölgede arama yapıldı fakat izine rastlanmadı. 1 hafta AFAD ve Jandarma tarafından aralıksız sürdürülen arama çalışmalarına eğitimli köpekler de eşlik etti."Kaybolduğu günden beri arıyoruz, bulamıyoruz"14 gündür haber alamadıkları ağabeyinin biran evvel bulunabilmesi için yetkililerden yardım isteyen Osman Cerrah'ın kardeşi Özcan Cerrah ağabeyinin hasta olduğunu, yürümekte zorlandığını ve biran evvel bulunmasını istediklerini dile getirdi. Kardeş Cerrah "Kaybolduğu günden beri arıyoruz, bulamıyoruz. AFAD geldi, jandarma geldi ama maalesef ağabeyimi bir türlü bulamadık. 15 gündür dosyası emniyette duruyor, bugün savcılığa gönderildiği söylendi. Neden benim kardeşimle ilgilenmiyorlar ' Halen daha bir haber yok. Yani hiç mi kimse bunu aramıyor, sormuyor ' Yazık günah değil mi ? Kendisi down sendromlu bir hasta. Ayakta duramıyor, bundan kim ne istedi. Ne olduğu belli değil" dedi."Devletimiz bize yardım etsin"Bugüne kadar kimsenin kendisine ulaşmadığını, görenin ve duyanın olmadığını dile getiren Cerrah "Şuana kadar bana hiç kimse ulaşmadı, ne gören var ne eden. Herkes onu soruyor. Herkes onu çok seviyordu. Herkesin sevgilisiydi, kimseye zararı olmayan biriydi. Mustafa denen arkadaş arabasıyla burada bıraktığını söyledi. Ne olduğu belli değil. Artık ölü, canlı nerede olduğu belli değil. Allah korusun diyorum acaba öldürüldü bir yere mi bırakıldı. Ne olduğunu anlamıyoruz, bilmiyoruz. Biz kimsenin günahını almak istemiyoruz, lütfen devletimiz bize yardım etsin" ifadelerini kullandı.