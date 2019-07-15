15.07.2019 00:03
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Rize'de düğün yemeğinden zehirlenen 156 kişi hastanelik oldu

Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde gerçekleşen düğün merasimine katılan 156 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde gerçekleşen düğün merasimine katılan 156 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyündeki bir düğün merasiminde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemek yedikten sonra karın ağrısı ve baş dönmesi yaşayan vatandaşlar zehirlenme şüphesiyle Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANE KORİDORLARI DOLDU TAŞTI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 156 kişi hastane koridorlarını doldurdu. Pazar ilçesinde bulunan Kaçkar Devlet Hastanesi'nin yetersiz kalmasının ardından bazı hastalar Çayeli, Fındıklı ve Rize Devlet Hastaneleri'ne sevk edildi. Çevredeki hastanelerin hekim ve personellerinin evlerinden çağrıldıkları, hastaların genel anlamda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de düğün yemeğinden zehirlenen 156 kişi hastanelik oldu
Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Ardeşen, Rize, 3. Sayfa

YORUMLAR (3)
DJ BORİS BREJCHA: DÜĞÜNDE TAVUK PİLAV NEDİR YA. YABANCILAR GÖRMESİN GÜLERLER. BEN MESELA ÇOK GÜLMÜŞTÜM
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KAMBOÇYALI: düğünde sadece tavuklu pilav değil yemeğin işi ne ? dediğin gibi ver pastayı bitsin gitsin.
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FEHMİ: düğünde tavuklu pilav ne alaka mevlüt sanki, kes pastayı ver bitsin
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