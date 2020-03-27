Rize’de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı

Rize 'nin göbeğindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ESKİ EŞİNİ SOSYAL MEDYA HESABI AÇTIĞI İÇİN VURMUŞ

Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan Ali Rıza H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde eski eşini sosyal medya hesabı açarak kullandığı için vurduğunu dile getirdiği öğrenildi.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan, eski eşi tarafından burulan kadının annesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Görüntülerde, acılı annenin dizlerine vurarak çevredeki vatandaşlardan yardım istediği görülüyor.