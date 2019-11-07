Haberler » Güncel » Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi

Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi

Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yer altından duman çıktığını gören vatandaşlar paniğe kapılıp durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede ilk tespitlere göre dumanın tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlendi.

07.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:09

Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelemek üzere laboratuvarlara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlenen dumanın sırrı araştırılıyor.

Rize'de merkeze bağlı Bozkale Mahallesi'nde yer altından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, dumanın çıktığı alanda kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yaptı. İlk tespitlere göre dumanın tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlendi.

ALINAN NUMUNELER LABORATUVARLARA GÖNDERİLDİ

Uzmanlar, alınan toprak ve buhar numunesini incelemek üzere Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki laboratuvarlarına gönderdi. Numunelerin incelenmesinin ardından kesin sonuçlar açıklanacak. Buharın çıktığı alan güvenlik şeridi ile çevrilerek vatandaşlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bozkale köyü sakinleri ne olduğuna anlam veremedikleri buharın sırrının çözülmesini istiyor.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Bozkale köyünde yaşayan Turgut Taylan olayın fark edilmesi ile ekiplere haber verildiğini belirterek "Önceki gün fark edildi. Ekipler geldiler, incelediler. Bizde ne olup olmadığını henüz bilmiyoruz, sonucu bekliyoruz. Ortada plastik kokusu gibi bir koku var. Daha önce böyle bir olay ile karşılaşılmadık, ilk kez oluyor. Ne olacağını merak ediyoruz" dedi.

Olay yerine ekiplerin gelmesi ile kendilerininde durumdan haberdar olduğunu ifade eden Mehmet Karvan da öBu buharı görenler ekiplere bildirmişler. Biz görmedik. Buraya gelen ekipleri görünce gelip baktık, haberimiz oldu. Sonucun ne olacağını merakla bekliyoruz. Buhar yer altından çıkıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz için çok ta yaklaşmıyoruz. Zaten olay yerine de emniyet şeridi çekildi. Sonucu merak ediyoruzö diye konuştu.

"PATLAR DİYE ENDİŞE ETTİM"

Seyfullah Özgen ise "Sıcak su buharı olduğunu zannediyordum, amonyak olduğunu duyunca oradan uzaklaştım. Patlar diye endişe ettim. Ne olur ne olmaz orada park halinde olan otomobilimi oradan uzaklaştırdım" dedi.

Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi

AFAD, Rize, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


YORUMLAR (1)
BAŞBUĞ NİHAL ATSIZ: subanallah ne oluyor gı? kıyamet elameti bunlar ya da mehdi geliyor ya da cin var
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
11:58   Sahte imzalı 1 milyon 750 bin liralık senetle kabusu yaşadı
11:53   Yaşam Vadisi denizle buluşmaya hazırlanıyor
11:58   Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiasına Valilikten yalanlama
11:57   Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama-4
11:52   Dadaş Ortaokulunda "En Sevgili" adlı program
11:21   Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti
11:14   Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
11:05   Çifte cinayet zanlısı 13 yaşındaki çocuk, bacakları bağlıyken polisin elinden kaçtı
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
7.11.2019 11:58:56