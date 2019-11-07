Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelemek üzere laboratuvarlara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlenen dumanın sırrı araştırılıyor.

Rize'de merkeze bağlı Bozkale Mahallesi'nde yer altından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, dumanın çıktığı alanda kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yaptı. İlk tespitlere göre dumanın tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlendi.

ALINAN NUMUNELER LABORATUVARLARA GÖNDERİLDİ

Uzmanlar, alınan toprak ve buhar numunesini incelemek üzere Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki laboratuvarlarına gönderdi. Numunelerin incelenmesinin ardından kesin sonuçlar açıklanacak. Buharın çıktığı alan güvenlik şeridi ile çevrilerek vatandaşlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bozkale köyü sakinleri ne olduğuna anlam veremedikleri buharın sırrının çözülmesini istiyor.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Bozkale köyünde yaşayan Turgut Taylan olayın fark edilmesi ile ekiplere haber verildiğini belirterek "Önceki gün fark edildi. Ekipler geldiler, incelediler. Bizde ne olup olmadığını henüz bilmiyoruz, sonucu bekliyoruz. Ortada plastik kokusu gibi bir koku var. Daha önce böyle bir olay ile karşılaşılmadık, ilk kez oluyor. Ne olacağını merak ediyoruz" dedi.

Olay yerine ekiplerin gelmesi ile kendilerininde durumdan haberdar olduğunu ifade eden Mehmet Karvan da öBu buharı görenler ekiplere bildirmişler. Biz görmedik. Buraya gelen ekipleri görünce gelip baktık, haberimiz oldu. Sonucun ne olacağını merakla bekliyoruz. Buhar yer altından çıkıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz için çok ta yaklaşmıyoruz. Zaten olay yerine de emniyet şeridi çekildi. Sonucu merak ediyoruzö diye konuştu.

"PATLAR DİYE ENDİŞE ETTİM"

Seyfullah Özgen ise "Sıcak su buharı olduğunu zannediyordum, amonyak olduğunu duyunca oradan uzaklaştım. Patlar diye endişe ettim. Ne olur ne olmaz orada park halinde olan otomobilimi oradan uzaklaştırdım" dedi.