Haberler » kultur-sanat » Rize'de festivalde vatandaşlara ikram edilen 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi - Haberler

Rize'de festivalde vatandaşlara ikram edilen 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2,5 ton hamsi ikram edildi.

21.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:40 Rize'de festivalde vatandaşlara ikram edilen 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi
'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2,5 ton hamsi ikram edildi.

Rize Belediye Başkanlığınca "martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla organize edilen festival, Rize sahil dolgu alanında gerçekleştirildi.

Ekiplerce 3 günde temizlenen 2,5 ton hamsi, Ekrem Orhon Turizm Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümünde görevli 2 öğretmen, 20 öğrenci ve belediye personeli tarafından 100 metrelik 15 ızgarada pişirildi.
Festivalde 75 görevli, hamsileri ızgaralara dizmek ve pişirmek için çalışırken, 25 kişi ise ikramda bulundu. Hamsi alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Bir süre ızgaranın başına geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de pişirdikleri hamsileri vatandaşlara ikram etti.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde hamsiler, 2 saatte tüketildi. Festivale ilgi gösteren vatandaşlara helva ve çay da dağıtıldı.

Festival kapsamında en kısa sürede hamsi yeme ve yöresel hamsili yemek yarışması da gerçekleştirildi.
Yazıcı ve Metin, yarışmacılara çeşitli hediyeler verdi.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamsinin bölgenin önemli bir kültürel değeri olduğunu söyledi.
Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de birçok yeri tanıtırken yemek olarak sadece hamsiyi anlattığını aktaran Yazıcı, bu anlamda geçmişten bugüne çok farklı bir değer taşıdığına işaret etti.

Rize, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

16:18   Koray Aydın: "İYİ Parti'nin önünde kimse duramaz" - Haberler
16:17   Vali Memiş: "Amacımız soğukta hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamak" - Haberler
16:14   TBMM Başkanı Şentop Makedonya'da - Haberler
16:14   AK Parti'li Balta, Nijer ziyaretini anlattı Açıklaması - Haberler
16:00   2 saat arayla aynı yerde 2 grup define ararken yakalandı - Haberler
15:09   Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Haberler
13:44   Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Haberler
13:30   Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
21.12.2019 16:27:09