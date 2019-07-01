Rize'de fuhuş operasyonu

'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesiekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temini ve zorlama" iddialarıyla ilgili 3 ay süreyle teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.Çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, mağdur, tanık ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 28 kişi hakkında işlem yapıldı.