01.07.2019 16:59
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Rize'de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

Rize

Rize'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si kadın 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize 'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si kadın 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimizce yürütülmekte olan Fuhuşa Teşvik, Aracılık Etme, Yer Temini ve Zorlama Olayı ile ilgili olarak 3 ay süreli yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; fuhuşa aracılık ve fuhuş yaptıkları tespit edilen, 5 şüpheli gözaltına alındı. 6 mağdur, 17 tanık ve 5 şüphelinin ifadesi alınırken, toplam 28 şahıs hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kadın olmak üzere 3 şüpheli tutukladı. - RİZE
Kaynak: İHA
Rize , 3. Sayfa

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