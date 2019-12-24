Haberler » Güncel » Rize'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Haber

Rize'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Rize'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

24.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:46 Rize'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fuat K. yönetimindeki 53 DZ 477 plakalı İyidere halk otobüsü, D-10 kara yolunun Derepazarı ilçesi Uzunkaya köyü mevkisinde, Adem Bal'ın kullandığı 53 AAL 435 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Hikayet Bal (63) hayatını kaybederken Adem Bal, Banu Bal ve Havva Çoğalmış ile halk otobüsünde bulunan Hasan Giritlioğlu yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Halk otobüsü sürücüsü kaza sonrasında gözaltına alındı.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:19   Kurum: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40... - Haber
13:19   Gezi davası'nda ara karar: kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi - Haber
13:18   Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Haber
13:14   Çelikhan'da Kamber Sucu güven tazeledi - Haber
13:12   Pakdemirli'den Karacabey'e destek sözü - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
24.12.2019 13:29:14