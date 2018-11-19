Rize'de "Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması" Eğitimi

Rize
Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi'nce "Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması" (HAP) uygulayıcı eğitimi düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamada, Rize, Artvin
, Trabzon
ve Giresun
Sağlık müdürlüklerinden eğitmenlerin katılımıyla Rize Öğretmenevi'nde düzenlenen eğitime, kentte faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerden 30 kursiyer katıldı.
Üç gün süren eğitimde katılımcılara afet ve acil durum temel kavramları, afet yönetimi ve sağlık hizmetleri, hastane afet ve acil durum planı işleyişi, mevcut durum analizi, hastane afet ve acil durum müdahale yönetimi, hastane olay yönetim araçları, kitlesel yaralanmalı olaylarda müdahale aşamaları, olay bildirimi ve acil müdahale planının aktivasyonu, tıbbi kapasite ve lojistik malzemelerin yönetimi, acil müdahale planının aktivasyonunda bilgi yönetimi, güvenlik ve emniyet, psiko-sosyal destek faaliyetleri konularında bilgi verildi.
Eğitim sonunda, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Talip Başak katılımcılara sertifikalarını verdi.
İl Sağlık Müdürlüğü,Rize
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:15