Menü
Haberler››Güncel››Rize'de hastanelerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı - Güncel

Rize'de hastanelerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı

Rize'de hastaneler dezenfekte edildi.

18.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:06
Rize'de hastanelerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı
Rize'de hastaneler dezenfekte edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında tüm hastanelerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarının artırıldığı belirtildi.
Vatandaşların temas ettiği ve yoğun olarak bulunduğu alanların, temizlik personeli ve Rize Belediyesinin destekleriyle dezenfekte edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Belediye ekiplerince hastane giriş alanlarının 90 derece sıcak su ve köpüklü sıcak buharla temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.
Ayrıca hastanelerdeki görevli temizlik personeli de hastaların temas ettiği kapı kolu, sedye, bekleme koltuklarını gibi birçok alan sürekli olarak temizleniyor.
Yetkililer acil durum halleri dışında hastanelerde yoğunluk yaşanmaması konusunda vatandaşları bilgilendirirken zorunlu hallerde çekinmeden gönül rahatlığıyla sağlık tesislerinden her zaman olduğu gibi hizmet alabileceklerini ve yine bu süreçte bağlı oldukları aile hekimliklerinden de öncelikle hizmet almalarını konusunda yönlendirmelerde bulunuyor."

Kaynak: AA

Etiketler : Rize, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading