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Rize'de havalimanı inşaatı sırasında heyelan meydana geldi: 1 işçi hayatını kaybetti

Rize Pazar'da deniz dolgusuna inşaatı yapılan Rize-Artvin Havalimanı inşaatı sırasında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu kepçe operatörü toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

25.09.2019 09:05

Rize'nin Pazar ilçesinde deniz dolgusuna inşaatı süren Rize- Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında meydana gelen heyelanda, operatör Mehmet Topal (28), iş makinesi ile birlikte toprak altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Pazar ilçesi Tektaş köyünde meydana geldi. Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında çalışma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi.

OPERATÖR TOPRAK ALTINDA KALDI

Kamyon sürücüleri kaçarak kurtulurken, operatör Mehmet Topal iş makinesi ile birlikte toprak altında kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından iş makinesi operatörü Mehmet Topal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Topal'ın cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Rize'de havalimanı inşaatı sırasında heyelan meydana geldi: 1 işçi hayatını kaybetti

Rize Artvin Havalimanı, Mehmet Topal, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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