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Rize'de, her gün 12 bin maske dağıtılacak

RİZE Valiliği'nin organizasyonuyla koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen maskeler, halka dağıtılmaya başlandı.

09.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:57
Rize'de, her gün 12 bin maske dağıtılacak

RİZE Valiliği'nin organizasyonuyla koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen maskeler, halka dağıtılmaya başlandı. Kentte, her gün 12 bin maskenin dağıtımı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası kullanımı artan maskelerin ücretsiz olacağını duyurmasının ardından Rize Valiliği'nin koordinesinde maske üretimi başladı. Kent girişindeki Alipaşa uygulama noktasında polis ve sağlık ekipleri, ateş ölçümü yaptıkları araçlardaki sürücü ve yolculara maske dağıttı. Uygulamadan memnun olan sürücü ve yolcular, görevlilere teşekkür etti. Rize Valiliği'nce her gün yaklaşık 12 bin maske dağıtımının yapılacağı belirtildi.  Ekiplerden maske alan Ensar Yazıcı, "Gerekli önlemler alınırsa bu virüs belasından kurtulacağız. İnşallah insanlarımızın evlerinde kalması ve zorunlu hallerde dışarı çıkınca maske takmasıyla kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Güncel
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