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Rize'de heyelan

Rize'de iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle Rize-Salarha yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

06.08.2019 09:23
Rize'de heyelan
Rize'de iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle Rize-Salarha yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.
Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi Çağlayan mevkisinde, şiddetli yağış sonucu yamaçtan kopan toprak, taş ve ağaçları da sürükleyerek Çağlayan Deresi'nin önünü kapattı.
Heyelan nedeniyle tıkanan derede, yaklaşık 30 metre derinliğinde büyük bir gölet oluştu.
Bunun üzerine yetkililer, taşkın riskine karşı Rize-Salarha yolunun bir kısmını trafiğe kapattı. Söz konusu güzergahta ulaşım eski yoldan kontrollü sağlanırken jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bölgede bulunan bir çay fabrikası ile kereste atölyesinde, çalışmalara ara verildi.
Sabah saatlerinde bölgede inceleme yapan Karayolları ekipleri, yağmurun aralıklarla devam etmesi nedeniyle yolda temizleme çalışması başlatmadı.
Öte yandan, Salarha yolu Dörtyol mevkisinde, 4 Ağustos Pazar akşamı, şiddetli yağış sonucu yolun ulaşıma kapanması üzerine otomobilden inerken sele kapılan ve dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap'ı aramak üzere bölgeye gelen ekipler, taşkın riski sebebiyle çalışmalara henüz başlayamadı.
AFAD, JAK, UMKE, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri, Rize İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesinden 50 kişilik ekip, bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Çağlayan, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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