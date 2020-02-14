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Rize'de heyelan

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle Ayder yolu trafiğe kapatıldı.

14.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:00Rize'de heyelan
'nin ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle Ayder yolu trafiğe kapatıldı.

Önceki gün ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bugün de Çamlıhemşin'e bağlı ünlü turizm merkezi Ayder'e giden yolda heyelan meydana geldi. Heyelanlara karşı Rize Valiliği ve Çamlıhemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan uyarılar ise yerini buldu. Heyelan anında güvenlik çemberi oluşturup yolu trafiğe kapatan Çamlıhemşin Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. - RİZE

Çamlıhemşin, Hemşin, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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