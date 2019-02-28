Rize'de heyelan yol kapattı, o anlar kameraya yansıdı

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Rize'de heyelan yol kapattı, o anlar kameraya yansıdıRize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev toprak kütlesi, Komilo köyünün yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin yol açma çalışması sırasında yola düşen dev kayalar, korkuttu. O anlar, kameraya yansıdı.Çamlıhemşin ilçesinde, Salı günü günü meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev toprak kütlesi yolu ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlar köyde mahsur kaldı. Öğrencilerin de okula gidemediği köyde, heyelan sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin iş makineleri ile çalışma yürüttüğü sırada yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayalar, ağaçları devirdi. Çevredekileri korkutan heyelan anı kameraya yansıdı.Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, köyün ana yolunun heyelan sonucu kapandığını belirterek Köyün başka bir bağlantısı yok. Ana yolu burası. Yaklaşık 200 kamyondan fazla toprak var. Öğrenciler 3 gündür okula gitmiyor. Acil ihtiyaçları olanlar eski patika yolları kullanıyor. Bazen hastalarımız oluyor. O konuda sıkıntı yaşıyoruz dedi.