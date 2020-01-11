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Rize'de heyelan yolu kapattı

Rize'de heyelan yolu kapattıRİZE'de meydana gelen heyelan sonucu, Örnek köyündeki yol, ulaşıma kapandı.

11.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:55
'de heyelan yolu kapattı
RİZE'de meydana gelen heyelan sonucu, Örnek köyündeki yol, ulaşıma kapandı. Yol, belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Merkeze bağlı Salarha beldesi eski yolu üzerinde dün akşam saatlerinde etkili sağanağaın ardından heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu Örnek köyü mevkisindeki yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Yol, ekiplerce iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Rize'de heyelan yolu kapattı

Rize, Güncel

Kaynak: DHA


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