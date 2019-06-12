Rize'de Hint keneviri operasyonu

Rize
'de 46 kök Hint keneviri, 150 gram kubar esrar ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Rize Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırma ve saha çalışması neticesinde Fındıklı
ve İyidere
ilçelerinde üç ayrı noktada kenevir bitkisi ekildiğini tespit etti.
Rize ve Pazar Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekiplerce şüphelilerin evinde, bahçesinde ve evine yakın arazilerde yapılan aramada, toplam 46 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA
Rize
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