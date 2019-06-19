Rize'de Hint keneviri operasyonu

Rize
'de 61 kök Hint keneviri, 94 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri, "yasa dışı ekim ve uyuşturucu madde bulundurma" olayıyla ilgili yaptığı araştırma ve saha çalışmasında Salarha beldesinde iki ayrı noktada kenevir bitkisi ekildiğini tespit etti.
Rize Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekiplerce şüphelilerin evinde, bahçesinde ve evine yakın arazilerde yapılan aramada, toplam 61 kök Hint keneviri, 94 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edildi.