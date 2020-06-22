Rize'de iki otomobil çarpıştı Baba-oğul öldü, 1 ağır yaralı

Rize'de iki otomobil çarpıştı Baba-oğul öldü, 1 ağır yaralıRİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı.

22.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:33
Rize'de iki otomobil çarpıştı Baba-oğul öldü, 1 ağır yaralı
RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, çarpan aracın sürücüsü ve oğlu yaşamını yitirdi, diğer aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Süleyman Düzgün (62) idaresindeki 61 KJ 786 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, burada Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı 06 DG 7238 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Süleyman ve yanındaki oğlu Adem Düzgün'ün (14) hayatlarını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Yusuf Sinan Akbulut da, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Rize’de iki otomobil çarpıştı Baba-oğul öldü, 1 ağır yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Rize, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Sisi’nin tehdidi sonrası ABD’den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Bankalar, 1 Temmuz’dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Haberler››Güncel››Rize'de iki otomobil çarpıştı Baba-oğul öldü, 1 ağır yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: Son Dakika: Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı (2) - Haber 17:55: Adana'da 9 eski komiser yardımcısının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Haber 17:55: Engelsiz Spor Kulübü 15 branşta hizmete başladı - Haber 17:54: Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı - Haber 17:53: Ulaş'ta "Sivas İçin 300 Fikir 300 Proje" çalışmaları devam ediyor - Haber 17:23: Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz - Ekonomi 17:06: İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir - Haberler 16:39: Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş - Haber 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı - Magazin 15:20: Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi - Haber