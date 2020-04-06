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Rize'de ilçelere ulaşım durduruldu

Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararla ilçelere olan toplu ulaşımı 15 gün süreyle durdurdu.

06.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:44
Rize'de ilçelere ulaşım durduruldu
Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararla ilçelere olan toplu ulaşımı 15 gün süreyle durdurdu. Rize, Zonguldak 'ın ardından ilçelere toplu ulaşımın yasaklandığı ikinci il oldu.

Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanan Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı. Rize il merkezinden ilçelere, ilçelerden il merkezine, ilçelerden ilçelere, il merkezinden köylere ve köylerden il merkezine olan her türlü toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu. Kararda ayrıca Rize ile Artvin il merkezi ve ilçeleri arasında yapılan toplu ulaşım faaliyetlerinin de ikinci bir emre kadar durdurulduğu açıklandı.

20 yaşından küçükler özel durumlarda cerrahi maske ile çıkabilecek

Kararda 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların sokağa çıkmasının yasaklandığı fakat bu tarihten sonra doğmuş olsalar bile gebe ve lohusalar ile zorunlu aşı, işitme-görme testleri, topuk kanı taramaları, kalça ultrasonografisi gibi izlem takvimindeki bebek ve çocukların bu yasaktan muaf oldukları, bebek ve çocukların ebeveynleriyle beraber cerrahi maske takmak koşuluyla sağlık kuruluşlarına müracaat edebilecekleri açıklandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Rize, Güncel
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