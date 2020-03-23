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Rize'de ilkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına ve "Evde kal" çağrısına destek

Rize'de sınıf öğretmeni Hatice Varol'un organizasyonunda öğrenci ve veliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarını alkışladıkları görüntülerin yer aldığı videolarla "Evde kal" çağrısına destek verdi.

23.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:22
Rize'de ilkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına ve
Rize 'de sınıf öğretmeni Hatice Varol'un organizasyonunda öğrenci ve veliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarını alkışladıkları görüntülerin yer aldığı videolarla "Evde kal" çağrısına destek verdi.
Rize Çay İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Hatice Varol, koronavirüsle mücadelede farkındalığı artırmak için öğrencilerinden, sosyal medya üzerinden "Evde kal" çağrısı yaparak sağlık çalışanlarına alkışlarla destek vermelerini talep etti.
Varol, veliler ve 29 öğrencisiyle irtibata geçerek cep telefonuyla çektikleri görüntüleri kendisine göndermelerini istedi.
Bunun üzerine öğrenciler ve ebeveynleri, "Evde kal" çağrısı ve sağlıkçılara destek içeren görüntülerini Varol'a gönderdi.
Varol, birleştirdiği görüntüleri, "Büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına 3-A sınıfından mesaj var." yazarak sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Videolarda, bazı çocuklar ve velilerin sağlık çalışanları için elleri ile kalp işareti yaptıkları, bazılarının da resim çizdiği, alkışladığı ve "Evde kal" çağrısı yaptığı görüntüler yer aldı.
Hatice Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velileri arasında sağlık çalışanları olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının zor bir süreçte fedakarca çalıştığını söyledi.
Öğretmenler olarak çocukların hem virüse karşı duyarlılık göstermelerini hem de mücadele eden büyüklerine destek olmalarını istediklerini ifade eden Varol, "Biz evde sağlığımızı korumaya devam ederken sağlık çalışanları ve birçok kişi var güçleriyle mücadele ediyor. Bizler de mesajlarımız ile hem onlara destek olmak hem de öğrencilerimizin farkındalığını artırmak istedik." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hatice Çarpar, Rize, Güncel

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