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Rize'de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

Rize'de, mantolaması yapılan bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

14.09.2019 19:42Rize'de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Rize'de, mantolaması yapılan bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Mermerdelen Mahallesi'ndeki 13 katlı bir binanın dış cephe mantolama işini bitirdikten sonra iskelenin sökme işlemlerini yapan işçiler Nedim Sanlav (26) ve Mehmet Selim İlbilgi (20), iskelenin çökmesiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Hafif şekilde yaralanan işçiler için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerin tedavi amacıyla hastaneye gitmeyi ise kabul etmedikleri öğrenildi.
Bu arada, iskelenin çökme anı da bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Selim Kiraz, İşçi, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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