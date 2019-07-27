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Rize'de dehşete düşüren görüntü! Dövdü, bayılttı, elini kolunu sallayıp gitti

Rize'de bir kişi evinin kapısında beklediği genç kızı döve döve bayılttı. Gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

27.07.2019 16:36
Rize'de dehşete düşüren görüntü! Dövdü, bayılttı, elini kolunu sallayıp gitti

Rize'de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK UZAKLAŞTI

Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı.

Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Rize Merkez, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (86)
ÖZGÜR: Bu Haberle İlgili Ne güzel ya, tebrikler! Git tekme tokat birini döv (hem de kadın) sonra serbest kal, ne ala memleket. Bu hakimler neye göre karar veriyor? Yargıya güven, ara ki bulasın. Yorumunuzu Yazın
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KUZEYİN UŞAĞII: RİZELİ olarak utanç. duydum tüh senin erkekliğine. adamlığına. insanlığına be yazıklar olsun. . . .
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RABİA KETENCİ: ülkenin bağırsaklarında gerçekleşen bir olay.
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FERHAT: bu nasıl iş yahu benim hatun benden ayrıldı sonra barışalım dedi ben barışmadım gitti bide şikayetçi oldu dedilerki kadın şikayetçiyse kanıt aranmaz uzaklaştırma verdiler zaten yanaştığım yok sonrada bi yerde otururken geldi çattı bana durup dururken sonra 3 gün ceza evine gittim hemde kapalı şaşırdım yahu ilginç demekki hakimden hakime fark var
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KAFKA: Bir insanın kafasına tekme atmak nedir ya resmen öldürmeye teşebbüs.vur kır yak yık elini kolunu sallayarak çek git.Bu mudur adalet.
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ALİ SANER: bu hayvanı serbest bırakanların ALLAH belasını versin . görsem misliyle ödetirdim .
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788: hz aliye sormuşlar devletin dini varmıdır oda devletin dini adalettir adalet yoksa o devlet dinsiz dir gerçekten adalet yok
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AMT: Eğer serbest bırakıldıysa kahrolsun adalet bu ülkede. . .
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TEŞEKKÜRLER REİS: türkiyede adalet budur
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ADALET: TÜRKİYEDEKİ ADALET BU İŞTE
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