Rize'de Jandarma Uygulamaları

Rize
'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 242 litre içki, 3 bin 629 paket sigara ile 630 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılara yönelik uygulama yaptı.
Yapılan kontrollerde, 3 bin 629 paket kaçak sigara, 242 litre kaçak içki, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 13 fişek, 630 gram kubar esrar ve 13 ecstasy hap ele geçirildi, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden birinin tutuklandı, biri sınır dışı edildi, 7'si ise savcılık talimatıyla yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, haklarında 79 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.
Rize, Jandarma, Güncel
Kaynak: AA