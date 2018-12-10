10 Aralık 2018, 17:31
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Rize'de Jandarmadan Kaçak Silah İmalathanesine Baskın

Rize

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla bir silah imalathanesine baskın düzenlendi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla bir silah imalathanesine baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında 1 adet tezgah üstü matkap, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet kesik tabanca namlusu, 9 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 54 adet 9 milimetre çapında fişek, 13 adet 7.9 milimetre çapında fişek, 61 adet kuru sıkı fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 9 milimetre tabanca şarjörü, 1 adet cep telefonu, muhtelif miktarda silah imalatında kullanılan parçalar ele geçirildi. Olayla ilgili M.T isimli şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alındı. - RİZE
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:31



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