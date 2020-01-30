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Rize'de kaçak içki, sigara ve sentetik hap ele geçirildi

RİZE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 622 sentetik hap, 115 şişe içki, 980 paket sigara, ruhsatsız tabanca ve 65 fişek ele geçirildi.

30.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:16Rize'de kaçak içki, sigara ve sentetik hap ele geçirildi

RİZE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 622 sentetik hap, 115 şişe içki, 980 paket sigara, ruhsatsız tabanca ve 65 fişek ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı 'DUMAN-9' operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 iş yerine baskın yaptı. Merkez ve ilçelerde kaçak içki ve sigara satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli markalarda toplam 115 şişe içki, 980 paket sigara, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ve 65 fişek ele geçirildi. Suç unsuru malzemelerin elde edildiği 3 iş yeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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