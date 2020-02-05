Haberler » Güncel » Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon - Haber

Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

05.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:30Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon
'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Mahallesi'nde A.Y, V.Y. ve E.Y'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Bomba arama köpeği kullanılarak gerçekleştirilen aramada bir kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı.
Aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfek mühimmatı, tabanca üst kapağı, namlusu ve kalıbı, 12 marka ve seri numarası vurulmuş filigran mermi, çok sayıda tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 18:00:18