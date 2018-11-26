Rize'de Kaçakçılıkla Mücadele

Rize'de jandarma ekiplerinin kontrollerinde, 46 litre alkol, 562 litre kaçak akaryakıt ve 530 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılara yönelik uygulama yaptı.
Yapılan kontrollerde, 46 litre kaçak alkol, 562 litre kaçak akaryakıt, 530 gram kubar esrar, 913 tabanca fişeği, 35 gaz tabanca fişeği ve 205 gram barut ele geçirildi, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Beş kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen malzemelere el konuldu.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:11