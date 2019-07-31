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Rize'de kaçakçılıkla mücadele

Rize'de, 30 kök kenevir bitkisi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

31.07.2019 16:29 Rize'de kaçakçılıkla mücadele
Rize'de, 30 kök kenevir bitkisi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 silah imalathanesi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği, 6 kabza kapağı, 3 tabanca üst kapağı, 1 tabanca namlusu, 8 tabanca yayı, 4 şarjör, 2 tabanca gövdesi, 30 kök kenevir bitkisi ve 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılarak ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.

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Kaynak: AA

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