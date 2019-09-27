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Rize'de kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de, park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

27.09.2019 19:00Rize'de kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Rize'de, park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Çoban (39) yönetimindeki 06 FS 4701 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz sahil yolundaki Bozukkale mevkisinde, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyonette bulunan Ufuk Topsakal (31) hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Çoban ise yaralandı.
Sürücü Çoban, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tır sürücüsü hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ahmet Çoban, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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