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Rize'de karantina firarisinin kapısında, polis bekliyor

Rize'de karantina firarisinin kapısında, polis bekliyorİSTANBUL'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen Kazım Ersoy (60) yeniden evde gözlem altına alınırken, kaldığı apartman...

06.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:26
Rize 'de karantina firarisinin kapısında, polis bekliyor
İSTANBUL'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen Kazım Ersoy (60) yeniden evde gözlem altına alınırken, kaldığı apartman da karantinaya alındı. Ersoy'un kaldığı bina önünde polis ekibi de nöbete başladı. Balkona çıkan Kazım Ersoy, "Karantinadan kaçmadım" diyerek kendini savundu.
İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkan Kazım Ersoy tedavisinin ardından evinde karantinaya alındı. Sağlık görevlileri kontrole gittiği hastayı evinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Ersoy'un memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde olduğunu belirledi. Kazım Ersoy polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede kontrollerinin ardından evinde karantinaya tabi tutuldu. Ersoy'un kaldığı Sahil Mahallesi'ndeki Ersoy Apartmanı da karantinaya alındı. Polis ekipleri bina girişinde bekleyerek, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Balkondan bakan Kazım Ersoy sokağı seyretti, karantinadan kaçmadığını belirterek kendini savundu.
'17 GÜN KARANTİNADA KALMIŞTIK'
Kazım Ersoy'un oğlu Mertcan Ersoy, babasının İstanbul'da evde karantinada olduğunu belirterek 'Bize 'evde kal, kendini izole et' diyerek eve gönderiyorlar. Rize'de bir mahkememiz vardı onun için geldik. Mahkemenin iptal olduğunu burada öğrendik ancak otobüs ve uçaklar da iptal edildiği için dönüş yapamadık, burada kaldık. Onun harici herhangi bir rahatsızlık olduğuna dair hiçbir şey yok. Hastaneden çıkalı 17 gün oldu, babamın hiçbir rahatsızlığı olmadı. 17 gündür dışarı çıkıp kimseye temas etmedik. Herhangi bir rahatsızlığımız da kesinlikle olmadı. Testtin negatif ya da pozitif olduğuna yönelik bize kesinlikle bilgi verilmedi. Eğer pozitif çıksaydı çoktan hastalanırdık. 17 gün oldu hastaneden çıkalı, herhangi bir belirti olmadı. Rize'ye kendi şahsi arabamızla geldik. Yolda kesinlikle sağlık kontrolünden geçmedik. Rize'nin girişinde çevirme oldu. Kimlik sorgulaması yapıldı. Aracımız 34 plakaydı. İstanbul'dan geldik, hastanede görünüyorsa çevirmede de görünmesi, bizi geri göndermeleri gerekiyordu? dedi. Rize’de karantina firarisinin kapısında, polis bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Polis, Rize, Güncel

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Rize'de karantina firarisinin kapısında, polis bekliyor
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