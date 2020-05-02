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Rize'de karantina süresi dolan 193 kişi evlerine uğurlandı

Ukrayna'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rize'de karantinaya alınan 193 kişi, sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Rize'de karantina süresi dolan 193 kişi evlerine uğurlandı
02.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:06
Ukrayna'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rize'de karantinaya alınan 193 kişi, sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
Kentte 17 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Devlet Hatun Yurdu'na yerleştirilen 193 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafirleri 14 günün sonunda sorunsuz şekilde evlerine uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karantina altındaki vatandaşların memnuniyet içinde kentten ayrıldığını ifade eden Kurk, "Yemek ihtiyaçlarını Türk Kızılay karşıladı. 45 ayrı ile otobüslerle sevkiyatlarını AFAD ile sağlıyoruz. Sadece bir vatandaşımızın sağlık sorunları nedeniyle tedavisi devam ediyor. Bir vatandaşımızın ise karantina süresi 2 gün sonra dolacak. Sorunsuz bir süreç yaşadığımızı söyleyebiliriz." dedi.
Karantina sürecinin ardından memleketi Ardahan'a uğurlanan Mete Değirmenci ise yurtta çok rahat ettiğini belirtti.
Her şeyin çok hijyenik olduğunu anlatan Değirmenci, "Havlumuzdan terliğimize kadar her şey hazırlanmıştı. Yemeklerimiz son derece iyiydi. Ramazanda da yemeklerimiz özel olarak planlanmıştı. Her sabah doktorlar, polisler aradı. Canımızın sıkılmaması için konser düzenlediler. Kur'an gönderildi, vaktimizi çok iyi değerlendirdik." diye konuştu.
Van'a yolcu edilen Esma Bulut da karantina sürecinde ödevlerini yapma fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Her gün bizimle ilgilenildi. Zor olsa da geçti. Yemekler çok güzeldi. Özellikle verilen hediyeler çok güzeldi ve iyi vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Ukrayna, Rize, Güncel, Haber

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