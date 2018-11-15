Rize'de Karate Şampiyonası Sürüyor

Rize
'de başlayan Ümit, Genç
ve 21 Yaş Altı Karate Türkiye
Şampiyonası ile milli takım seçmelerine devam edildi.
Şampiyonada 49 ilden 588 kadın, 791 de erkek olmak üzere toplam bin 379 sporcu mücadele ediyor.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, gençler kategorisi müsabakaları yapıldı.
Organizasyonda, yarın 21 yaş altı kategorisinin yarı final karşılaşmaları yapılacak.
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Türkiye Şampiyonası'nın ardından 18 Kasım Pazar günü milli takım seçmeleri yapılacak.
Ümit Genç,Türkiye,Rize
15 Kasım 2018 Perşembe 22:19