Rize'de Karate Şöleni

Ümit, Genç
ve 21 Yaş Altı Karate Türkiye
Şampiyonası ile milli takım seçmeleri, Rize
'de başladı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen ve 5 gün sürecek organizasyonda, 49 ilden 588 kadın, 791 de erkek olmak üzere toplam bin 379 sporcu mücadele edecek.
Organizasyonda Türkiye Şampiyonası müsabakalarının 17 Kasım Cumartesi günü tamamlanacağı, 18 Kasım Pazar günü ise milli takım seçmelerinin yapılacağı aktarıldı.
Delihasan: "En iyi milli takımı oluşturmayı ümit ediyoruz"
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Dalihasan, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir şampiyona geçirmeyi ve en iyi milli takımı seçmeyi amaçladıklarını söyledi.
Milli takım seçmelerinde kategorilerinde birinci olacak sporcuların, Avrupa
Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacağını aktaran Esat Delihasan
, "Türkiye Şampiyonası'na çok ciddi bir katılım söz konusu. Başarılı bir organizasyon geçirip, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek en iyi milli takımı oluşturmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa Şampiyonası'nda büyükler ve gençler kategorilerinde istikrarlı bir başarıya sahip olduklarına değinen Delihasan, "İstikrarımızı, önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda devam ettirmek istiyoruz. Nihai hedefimiz, olimpiyatlara sporcu verebilmek. Bu nedenle milli takım olarak yoğun ve ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Geçen hafta Dünya Şampiyonası'nda 8 kategoride yarı final oynadık ve 6 kategoride madalya kazandık. Çok güzel bir sonuçla tamamlandı. İnşallah olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etme imkanımız olur." değerlendirmesinde bulundu.
Ümit Genç,Türkiye,Rize
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:34